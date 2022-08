Il campione del mondo in carica della Yamaha è l'unico 'intruso' tra ben 6 Ducati nelle prime due file della griglia di partenza del GP d'Austria, seguito anche dall'Aprilia di Vinales. "Ormai sogno le moto italiane pure di notte", scherza Quartararo, che scatterà dalla 5^ casella a Spielberg, ospite di 'Paddock Live Show'. Domenica la gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Le sogno anche di notte, vedo moto italiane dappertutto...". Fabio Quartararo riesce sempre a sdrammatizzare, ma è - oggettivamente - 'circondato'. Davanti al francese (5° in griglia di partenza nel GP d'Austria) ci sono, nell'ordine: le Ducati di Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, Jack Miller e Jorge Martin; alle sue spalle il connazionale Johann Zarco (ma sempre a cavallo di una Ducati); e, come se non bastasse, dalla 7^casella scatterà l'Aprilia di Maverick Vinales. Come se ne esce? "Non posso pretendere di superare quattro Ducati già al primo giro - spiega il campione in carica della Yamaha e attuale leader del Mondiale, ospite su Sky di 'Paddock Live Show' - alla fine è come tutti i weekend: venerdì siamo più vicini, sabato in qualifica peggioriamo e poi domenica è una sorpresa... Ma la gara è molto lunga, 28 giri, e abbiamo un buon passo. Sì, però in generale è una situazione frustrante". Ma quanto potrà influire sulla corsa la nuova chicane? "Sicuramente è un punto molto delicato - avverte Quartararo - quindi sarà importante che nessuno faccia cose 'strane' e vedrete che tutto andrà bene...".