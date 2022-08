Dopo la tripletta della Ducati nelle prove libere c'è grande attesa per le qualifiche di oggi sul circuito austriaco di Spielberg, con Quartararo e Bagnaia che proveranno a colmare il gap con Zarco, Miller e Martin, i più veloci venerdì. La caccia alle pole scatta alle 14.10 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

'Ducati parade' nel venerdi del Red Bull Ring. Ce ne sono ben sette nelle prime dieci posizioni. Gli 'intrusi' portano il nome di Quartararo (quarto), Vinales (nono) e Binder (decimo). La nuova chicane dunque non limita il grande potenziale che la Ducati da sempre esprime su questa pista. Sul giro secco inoltre i giovani abituati a gettare il cuore oltre l'ostacolo si sono fatti sotto. Zarco, Miller e Martin occupano le prime tre posizioni mentre Bagnaia è subito alle spalle di Quartararo. Pecco è soddisfatto del passo, ammette che al momento Quartararo ha qualcosa in più di lui, ma migliorando la trazione soprattutto dalle curve lente, puó colmare il piccolo gap. Chi non digerisce la modifica della pista al momento è Aleix Espargaró rimasto fuori dai dieci. E' stata ufficializzata anche l’entrata del marchio Gas Gas di proprietá KTM in MotoGP con il team Tech3 che accoglierà nel 2023 Pol Espargaro che torna in KTM. Al suo fianco ballottaggio tra Augusto Fernandez e Remy Gardner. Grande attesa anche per l'ufficializzazione di un nuovo format del week end sempre dal 2023. Capiremo meglio come si vorrà migliorare lo spettacolo e quali saranno le reazioni dei piloti.