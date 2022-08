La MotoGP fa tappa in Austria, dove si corre al Red Bull Ring, circuito che ha subito una modifica importante: è stata inserita una chicane che spezza il rettilineo per ragioni di sicurezza. Gli orari delle gare di domenica 21 agosto: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini

Dopo una settimana di pausa, la MotoGP torna a correre al Red Bull Ring, in Stiria, per il Gran Premio d’Austria: l’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Venerdì 19 agosto si scende in pista: prove libere 1 alle 9:50, prove libere 2 alle 10:50. Sabato 20 agosto in programma le ultime due sessioni di prove, prima delle emozionanti qualifiche, che scattano alle 14:10. Domenica 21 agosto il gran finale: gara della Moto3 alle 11, gara della Moto2 alle 12:20 e infine il “main event” del Red Bull Ring, ovvero la gara della MotoGP con partenza alle 14, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Nel weekend da non perdere anche il World Rally Championship del Belgio (diretta su Sky Sport Action e Sky Sport Uno) e la NTT Indycar Series con l’Indy Bommarito Automotive Group 500 (live su Sky Sport F1).