Doppietta Honda Asia, Ogura davanti a Chantra, Giappone batte Indonesia. Risultato anomalo ma corretto alla luce di un week end dove entrambi hanno brillato in prova, qualifica e infine in gara. L’indonesiano ha anche provato a infrangere il sogno del compagno d squadra, all’ultima curva, dopo averlo tallonato per tutta la gara, ma il nipponico ha reagito con un bell’incrocio. Bel duello, applausi e sorrisi. Gli unici nella domenica segnata dalla debacle di Celestino Vietti. Che a ben guardare, poi, poteva quasi esser un trionfo, una rimonta alla Vietti che partiva dalla terza fila ma dopo pochi giri era già ridosso dei primi. Pronto a dar filo da torcere, come suo solito. Il miglior Vietti, come non si vedeva da tempo, in grado stampare giri da record fino a portarsi addosso alla coppia asiatica. Quinto al quarto giro, dopo avere sistemato Acosta, quarto due giri più tardi, dopo aver messo a posto Dixon, e quindi terzo al dodicesimo. I suoi tempi s’abbassavano, mentre la temperatura del suo box saliva. Il solito Vietti, lento a scaldarsi in prova (non sempre ma spesso), e velocissimo in gara. Animale da gara, la carta impazzita su cui difficilmente si scommette, ma che spesso ruba il mazzo sul tavolo.