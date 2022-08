MotoGP, Austria: i risultati del warm up

Quartararo è stato il più veloce nel warm up del GP d'Austria con il tempo di 1.29:800, alle sue spalle Vinales e Martin, 11° Bagnaia, 16° Bastianini che scatterà dalla pole a Spielberg. Il programma delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.30 e alle 14 il gran finale con la top-class. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW