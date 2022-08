La Ducati annuncia Bastianini: "Darò il massimo"

Enea Bastianini la spuntata su Jorge Martin. Sarà l’italiano ad affiancare Pecco Bagnaia nel Team Ufficiale Ducati nel 2023 e nel 2024. La promozione di Enea, attualmente impegnato nel Team Gresini, è frutto di un’analisi approfondita del management Ducati che di fatto si e ritrovato a prendere una decisione non facile visto il talento indiscusso dei due pretendenti. Enea è stato scelto per la sua attitudine alla velocitá, per la sua maturità agonistica nonostante i suoi 25 anni, per la capacitá di capire e sfruttare la moto ed ovviamente anche per i due podi ottenuti nell’anno del debutto in MotoGP e per le tre bellissime vittorie centrate in questa stagione. Esami approfonditi nei quali sono stati valutati pregi e difetti dei due piloti.