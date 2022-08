Moto3, Misano pista più vincente per gli italiani

L’edizione 2021 del GP dell’Emilia-Romagna di Moto3 è stata una pietra miliare per i colori italiani: Dennis Foggia, già vincitore nel GP di San Marino, realizzando la doppietta sul tracciato di Misano, lo ha reso il circuito più vincente per gli italiani in Moto3. Misano è l’unica pista in cui abbiamo vinto 6 volte: segue Motegi, che fino al 2019 ha visto 5 vittorie tricolori e il Mugello con 4. Per gli italiani è anche una sequenza record a Misano: ai due successi di Foggia dell’anno scorso si aggiunge quello di Fenati nel GP dell’Emilia del 2020, per una striscia da 3, inedita sul tracciato rivierasco. È un numero doppiamente simbolico, perché le tre vittorie di fila dell’Italia sono un valore più alto della seconda nazione più vincente a Misano, la Spagna, a quota 2.

Moto2: gli spagnoli i più vincenti a Misano

In Moto2 invece si perpetua il paradosso per cui gli spagnoli sono i più vincenti a Misano, con 7 successi (questo è anche l’unico circuito in cui hanno vinto 7 volte), mentre hanno trionfato in 6 occasioni ad Assen, Le Mans, Sachsenring ed Aragon. Per noi i successi a Misano sono 4, ma ricambiamo il paradosso agli spagnoli risultando i più vincenti a Jerez, con 6 successi e, anche in questo caso, si tratta del nostro miglior circuito, l’unico in cui abbiamo vinto 6 volte. Con un successo tricolore, Misano diventerebbe il secondo miglior circuito per noi, visto che al momento abbiamo vinto 4 volte anche a Spielberg, Rio Hondo e Losail. Per la Spagna, l’ultimo successo in Moto2 a Misano è arrivato l’anno scorso con Raul Fernandez, mentre per gli italiani è stata doppietta nel 2020 con Luca Marini ed Enea Bastianini: l’unica volta in cui abbiamo infilato due successi qui.