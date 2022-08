Yamaha favorita, ma Ducati è in un momento magico

Lo scontro al vertice del mondiale tra Quartararo e Bagnaia (ci perdoni Aleix Espargarò, che non vince da 5 mesi…), Yamaha contro Ducati, è più che mai d’attualità a Misano, circuito in cui entrambi i marchi sono pronosticati come favoriti. La Yamaha lo è per il suo palmares: qui hanno vinto più della somma dei rivali, 14 gare contro le 13 di Honda (9), Ducati (3), Suzuki (1). Questi 14 successi per Yamaha sono un valore stellare, tanto che hanno vinto di più solo ad Assen, 18 volte, ma se sul circuito olandese si sono disputati 73 GP, a Misano “solo” 27. Il “solo” tra virgolette è d’obbligo, perché quest’anno il tracciato romagnolo raggiunge il leggendario “Snaefell Mountain Course”, sede del Tourist Trophy dell’Isola di Man dal 1949 al 1976 al 9° posto di tutti i tempi.

Misano è speciale per la Yamaha

Ma c’è qualcosa in più che rende Misano speciale per la Yamaha: il fatto che sia uno dei due circuiti in calendario in cui hanno vinto più della metà delle gare disputate assieme a Lusail in cui hanno vinto 10 volte su 19. Questo palmares invidiabilissimo si è completato nel 2020, con una doppia vittoria di Morbidelli e Vinales, mentre l’anno scorso la Yamaha se n’è andata all’asciutto di vittorie da Misano (Bagnaia per la Ducati e Marc Marquez per la Honda), ma con in tasca il titolo mondiale di Quartararo.