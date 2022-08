Sky Sport MotoGP trasmetterà in diretta il match tra i piloti del Motomondiale, che si sfideranno in una partita a calcio a Montecchio, prima di duellare in pista a Misano nel weekend. L’amichevole sarà trasmessa mercoledì 31 agosto alle 18:30 in diretta sul canale 208, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. In campo tra gli altri anche Lorenzo, Bastianini, Marini, Vinales, Capirossi e Di Giannantonio. Gli allenatori saranno Bagnaia, Aleix Espargaró, Quartararo e Pasini

Prima di scendere in pista questo weekend sul circuito intitolato a "Marco Simoncelli", i piloti del Motomondiale si sfideranno su un campo da calcio. La settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini si apre infatti con un curioso evento: un’imperdibile partita di calcio, a cui parteciperanno tanti campioni delle due ruote. Da una parte una squadra composta da piloti come Jorge Lorenzo, Enea Bastianini e Luca Marini, dall’altra parte un altro team con altrettanti campioni come Maverick Vinales, Loris Capirossi e Fabio Di Giannantonio. In panchina ci saranno quattro allenatori d'eccezione: Francesco Bagnaia, Aleix Espargaró, Fabio Quartararo e Mattia Pasini. L’amichevole si svolgerà mercoledì 31 agosto alle 18:30 nel centro sportivo di Montecchio, nel territorio della Repubblica di San Marino. L’amichevole sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Sarà il preludio alla vera sfida in pista: il GP di Misano è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.