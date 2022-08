"Minimoto Revolution, la genesi dei campioni" è un docufilm di Manuele Mandolesi, prodotto da Respiro Produzioni. È la storia di Vittoriano Orazi, fondatore dell'azienda Vittorazi Motors e uomo di grande visione, a cui viene riconosciuto ampio credito sul successo del motociclismo italiano nel mondo. Al racconto prendono parte anche Rossi, Melandri, Poggiali, Sanchini e Paolo Simoncelli. Il film andrà in onda il 4 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà disponibile On Demand

