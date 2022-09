Alberto Giribuola, capotecnico di Enea Bastianini, non seguirà il suo pilota nel team ufficiale Ducati. L’esperto ingegnere di pista, cresciuto insieme ad Andrea Dovizioso, quando il forlivese correva come pilota factory della Rossa, sembra destinato a prendere una strada diversa. Secondo quanto rivelato da Oriol Puidgemont su motorsport.com il tecnico torinese, in forza alla squadra corse ufficiale dal 2016, ha deciso di separarsi dal pilota di Rimini insieme al quale ha già vinto tre gare nel 2022 con il team Gresini Racing. Alberto, soprannominato nel paddock "pigiamino", è considerato un professionista molto valido, come a suo tempo ribadito da Andrea Dovizioso, con il quale aveva instaurato un rapporto molto stretto. Dietro la crescita della Ducati, avviata nel 2016, c’è anche il contributo di tecnici in gamba a preparati come Giribuola, che conferma l’alto livello raggiunto nelle corse dagli ingegneri italiani, molti dei quali sono cresciuti proprio nelle file della Ducati. Motivo per cui non sorprenderebbe scoprire che qualche altro nome è finito nel mirino degli austriaci (in calo di performance rispetto a un anno fa). Christian Pupulin, capotecnico di Jack Miller, potrebbe essere uno di questi.