Lo spagnolo è stato confermato per un altro anno alla Pramac dopo il 'ballottaggio' con Bastianini per una sella nel team ufficiale. "Sono un po' deluso - spiega Martin - perché la Ducati aveva fiducia in me, poi sono caduto ed è cambiato tutto. Futuro in un altro team? Sarà una loro decisione, per il momento voglio rimanere qui e vincere". Domenica 4 settembre il GP di San Marino è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

È stato in 'lotta' fino all'ultimo per prendere il posto di Jack Miller sulla Ducati ufficiale, sella che poi è andata a Enea Bastianini. Ma per Jorge Martin la conferma fino al 2023 sulla Pramac non suona come una consolazione, anzi. "Credo che entrambi meritavano di stare al fianco di Pecco Bagnaia - spiega lo spagnolo, a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini - perché abbiamo fatto delle belle stagioni, con dei buoni risultati. Ma sono contento di essere alla Pramac, abbiamo tutte le carte in regole per fare bene e potrei diventare il primo pilota a vincere un Mondiale con un team satellite, una motivazione molto importante per me. Ovvio, sono un po' deluso perché ho fatto tutto quello che la scuderia mi ha chiesto, come provare a 'rivoluzionare' il motore. Ma alla fine è solo una questione di colori...".