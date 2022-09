VR46 Team e 'metaverso': livrea speciale a Misano

Domenica, in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, i piloti del Mooney VR46 Racing Team scenderanno in pista con una livrea e delle tute speciali a Misano, disegnate dall'artista digitale Mad Dog Jones. Il 4 settembre la gara della top class è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

Inizia con una carena speciale l’attività di VR46Metaverse, l’estensione della società di Valentino Rossi nel mondo immersivo e digitale del metaverso . L’artista canadese Mad Dog Jones , che già aveva lavorato con Lewis Hamilton , ha disegnato per questo weekend di Misano le carene del Mooney VR46 Racing Team in MotoGP e in Moto2. Al termine del weekend, a partire da domenica pomeriggio, le due carene e le due tute di Bezzecchi e di Marini verrano messe all’asta su Sothebys, abbinate ciascuna a quattro straordinarie opere digitali (NFT) che ritraggono le MotoGP in ambienti urbani futuribili e coloratissimi. Carene, tute e NFT sono stati mostrati giovedì 1° settembre per la prima volta al Ranch di Tavullia . L’asta dovrebbe rivelarsi anche economicamente molto interessante essendo Mad Dog Jones uno tra gli artisti digitali del metaverso più noti e quotati al mondo .

L’operazione di VR46 Metaverse, la prima che inserisce l’arte digitale nel mondo motociclistico, è un segno di continuità rispetto all’innovazione portata da Valentino Rossi nel mondo della moto sin dai suoi esordi. La carena Peace and Love del 1999 fu rivoluzionaria per colori e forme, ma anche l’introduzione del giallo fluo nel numero 46 e nelle dotazioni di Valentino Rossi fu dirompente per l’epoca, come del resto lo era l’atteggiamento leggero ed energetico del tavulliese. In queste nuove carene preparate per Misano sembra esserci ancora quell’ispirazione. La proprietà esclusiva delle opere digitali, quando saranno state aggiudicate al termine dell’asta di Sothebys, sarà garantita dal sistema della Blockchain che certifica con il sistema blindato di un codice digitale l’esistenza di un’unica opera digitale autentica, indipendentemente dal numero di copie che potranno essere realizzate o, in qualche caso, falsificate. Vedremo i risultati dei piloti del team, ma per ora carene, tute e NFT sono di quelli che mettono addosso l’allegria e la gioia di un GP romagnolo di fine estate.