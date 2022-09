Il ds Ducati ha confermato a Sky l'addio di Giribuola, capotecnico di Enea Bastianini: "Alberto ha preso un'altra strada (andrà in KTM). Stiamo ragionando sul sostituto". Tra i papabili per affiancare la "Bestia" c'è Marco Rigamonti. Ciabatti ha commentato anche la scelta per il team ufficiale: "E' stato difficile, Enea e Jorge hanno un grande talento. Sicuramente hanno pesato le tre vittorie di quest'anno di Bastianini, ma siamo felici di aver garantito a entrambi lo stesso trattamento tecnico ed economico"