Il romano della Leopard è stato il più veloce nel venerdì di prove libere a Misano, 4° Garcia, leader della classifica, 9° Guevara. Più indietro Migno e Rossi, mentre Fellon è stato portato al centro medico in osservazione dopo una caduta nelle FP2. Domenica la gara di Moto3 è in diretta alle 11 su Sky Sport MotoGP, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW

Riparte da Misano la rincorsa alla vetta della classifica di Dennis Foggia che nella prima giornata di libere a Misano ha marcato la differenza: quasi 4 decimi più rapido del secondo classificato, Ayumu Sasaki (reduce da due vittorie nelle ultime tre gare). Il romano non ha certo gettato la spugna, nonostante il ritardo di 49 punti da Sergio Garcia. D’altronde con sette Gran premi da disputare il discorso titolo resta aperto e si sa quanto gli episodi possano pesare in Moto3. Basti ricordare quanto è successo in Gran Bretagna (doppio zero dei due piloti Gas Gas, Garcia e Guevara, al vertice del campionato). Dennis vuole cancellare la prestazione incolore dell’Austria dove non è mai riuscito a entrare in gara, arrivando al traguardo in dodicesima posizione. La coppia del team Leopard è partita all’arrembaggio perché alla prestazione di Foggia si è sommata quella del compagno di squadra Tatsu Suzki, terzo nella combinata, e rivelatosi prezioso nel super giro di Dennis, da lui tirato fino al traguardo. Il gioco di squadra non ha però funzionato nel giro successivo quando è toccato al romano fare strada al giapponese che ha comunque portato a casa un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo in vista delle qualifiche di sabato, nel caso le previsioni di pioggia per sabato mattina fossero confermate.