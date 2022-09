Dopo aver ascoltato le parole dei piloti in conferenza stampa, siamo pronti a gustarci le moto in pista a Misano: alle 9:50 scatta la prima sessione di prove della MotoGP, mentre le Libere 2 sono in programma alle 14:05. La gara della top class è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW

MOTOGP A MISANO: LA GUIDA TV