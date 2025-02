La Race Direction della MotoGP si scusa con Pecco Bagnaia per la bandiera gialla esposta erroneamente nel finale delle pre-qualifiche di Buriram: al torinese è stato cancellato un giro che gli sarebbe valso l’ingresso nella top ten e dunque la qualifica diretta alla Q2 del sabato. "Errore umano", ha detto il direttore di gara Mike Webb MORBIDELLI OSTACOLA BAGNAIA: RICOSTRUZIONE

"Chiediamo scusa a Bagnaia, è stato un errore umano". Così Mike Webb, direttore di gara della MotoGP, dopo il giro cancellato erroneamente al ducatista al termine delle pre-qualifiche del GP inaugurale in Thailandia. Ma cosa è successo nelle fasi più concitate del venerdì di Buriram? Il campione torinese aveva centrato un tempo (1:29.492) che gli avrebbe garantito la top ten e, dunque, l’accesso in Q2. Ma il giro di Pecco è stato cancellato pochi secondi dopo per una bandiera gialla esposta senza motivo (c'è stato un pasticcio con i pulsanti dei pannelli luminosi). Un errore umano appunto, come confermato da Webb, costato carissimo a Bagnaia. Il due volte campione del mondo della MotoGP ha provato a entrare in extremis in Q2 con un ultimo time attack, ma è stato ostacolato da Franco Morbidelli, rimasto in traiettoria, e ha preso la bandiera a scacchi col 13° tempo.

Le scuse della Race Direction Queste le parole di Mark Webb: "La Direzione Gara ha accertato che la bandiera gialla è stata esposta erroneamente nel giro che ha comportato la cancellazione del tempo di Pecco Bagnaia nelle pre-qualifiche. È stato un errore umano. Siamo scontenti di questa sfortunata situazione e dell'effetto che ha avuto sul weekend di gara di Pecco. Quando viene sventolata una bandiera gialla a un pilota, il giro viene automaticamente annullato. Ciò ha interessato diversi piloti oggi, ma sfortunatamente questo era il giro più veloce concluso da Bagnaia in tutta la sessione. I giri vengono cancellati per una semplice bandiera gialla, non necessariamente perché un pilota transita in un settore in cui si è verificato un incidente. Non possiamo tornare indietro, ma possiamo solo chiedere scusa a Bagnaia e al team Ducati Lenovo per l'errore umano".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Bagnaia (@pecco63)