Le parole del ducatista dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Pecco, sapendo di dover scontare la penalità di 3 posizioni in griglia, ha dato tutto su un circuito a tratti bagnato nelle battute finali del Q2. "Ho spinto sul cordolo per fare la differenza sperando fosse asciutto. Per fortuna è andata bene...". Bagnaia partirà dalla quinta casella

Il cuore oltre l'ostacolo. Pecco Bagnaia ha dato tutto ma proprio tutto per partire dalla seconda fila a Misano, prendendosi rischi enormi nelle qualifiche del GP di San Marino. Il ducatista, con la penalità di tre posizioni in griglia da scontare, sapeva di dover fare un gran tempo. E, su una pista a tratti bagnata, ha osato "al buio", come raccontato dallo stesso torinese ai microfoni di Sky. "Al “curvone” (il punto più temuto di Misano, che si percorre a 240 km orari, ndr) ho sperato che il cordolo si fosse nel frattempo asciugato". Insomma, avete capito bene: Bagnaia non sapeva se fosse asciutto o bagnato, ma è andato a tutta come se la pioggia non avesse messo i bastoni tra le ruote ai piloti della MotoGP. Come se non ci fossero dubbi. "Ho dovuto provarci, sapevo che avrei potuto fare la differenza lì. Quella curva mi riesce bene, ma bisogna sfruttare il cordolo. Facendo la traiettoria giusta si guadagna un po' ed è quello che è successo. E' stata una qualifica molto dura".