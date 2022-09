Dovizioso si ritirerà al termine del GP San Marino. In occasione del suo ultimo weekend, ha scelto di indossare un casco speciale che ripercorre la sua storia: è un collage che racchiude 5 grafiche dei caschi usati in carriera. Da quello indossato nel 2004 per la vittoria del Mondiale 125 all’ultimo casco indossato con la Ducati nel 2020, passando per quello usato alla Honda nel 2009. L'ultima gara di Dovi domani alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW

L'ANALISI DEL CASCO