Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio (così come hanno fatto Filip Salac e Alessandro Zaccone in Moto2) correrrano il GP di San Marino e della Riviera di Rimini con una speciale livrea omaggio a Fausto Gresini: bianca, con una banda orizzontale tricolore e i numeri bianchi su sfondo nero. Sono i colori con cui il grande Fausto vinse in sella alla Garelli il titolo mondiale nell'allora classe 125 nel 1985 e 1987

MOTOGP, LA GARA DI MISANO LIVE