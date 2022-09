La migliore versione di Dennis Foggia. Perfetto, lucido nella gestione della gara, tosto al momento decisivo. Il romano ha sbancato Misano, unica Honda contro le KTM . Ne ha messe dietro quattro, le più temibili: Masia, Guevara, Oncu e Holgado. Hanno corso insieme, tutti e quattro, un altro pianeta rispetto al gruppo staccato a metà gara. Ha resistito Suzuki con Moreira, favoriti dai tempi un po’ più alti nella seconda parte di gara, quando Dennis ha preso le redini della corsa dopo aver inseguito per nove giri Guevara, scattato benissimo al via. Sembrava averne di più lo spagnolo della Gas Gas, ha cercato lo strappo subito, pochi decimi, fino a 5 sul romano che non ha mollato, non è caduto nella trappola. Dennis ha tenuto Izan nel mirino, gestendo con intelligenza. Al momento giusto ha cambiato mappa, ha ricucito e messo dietro Guevara ("sapevo che sarebbe calato", ha detto Foggia). Questione di poche curve. Poi ha gestito il ritmo, qualche decimo in meno sul giro, per provare lo strappo finale. Ma dietro di lui una muta arrabbiata. Masia, il più affamato, ha infilato Guevara e Foggia che ha risposto subito. "Oggi comando io" gli ha fatto intendere il romano. C’ha provato anche Guevara, per due volte alla curva del Tramonto. Foggia ha replicato ancora al "Curvone". All’ultimo giro Dennis era in testa mentre Guevara, scivolato in coda al gruppo al comando, sgomitava con Masia e Holgado, Foggia ne ha approfittato prendendosi quei pochi metri di vantaggio che ha conservato fino al traguardo, con le gomme ormai distrutte. Vittoria pesante con Garcia fuori gioco al terzo giro, dopo aver tamponato Oncu prima di stendersi da solo.

Foggia a -35 dal nuovo leader Guevara

Il leader del mondiale (fino al via) si è pure preso una bandiera nera, dopo essere rimontato in sella. Il suo compagno di squadra è il nuovo leader, per 11 punti, Dennis ne recupera 9 e si porta a meno 35. Un’iniezione di fiducia dopo la prova incolore del Red Bull Ring. Dennis è così, vittorie brillanti e qualche nota stonata. Altrimenti ci sarebbe lui in testa al mondiale. Ma il talento c’è (non a caso l’anno prossimo passerà in Moto2 con Italtrans) e quando esplode cancella la concorrenza. "Ho pregato che non piovesse… - ha detto - ma fin da venerdì la moto era perfetta. Volevo questa vittoria con tutto il cuore, me la sono sognata. Sono davvero felice, perché c’è tutta la mia famiglia che ha fatto tanti sacrifici per farmi correre”. La gioia di Foggia è l’unica nella truppa italiana della Moto3: Andrea Migno è caduto all’inizio del secondo giro, all’ingresso della prima curva, Rossi è finto fuori dalla top ten, alle spalle di Nepa, decimo. Biaggi ha dovuto ingoiare lo zero di Sasaki, tra i favoriti al via, steso da Carraro subito dopo la partenza.