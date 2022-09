Tre Ducati in prima fila a Misano: Miller in pole davanti a Bastianini e Bezzecchi, 4° Vinales (Aprilia) e 5° Bagnaia dopo la penalizzazione subita nelle prove libere, 8° Quartararo. Dovizioso all'ultima gara della carriera. Gli orari del GP di San Marino e della Riviera di Rimini: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e gran finale con la top class alle 14, tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

Una pole di cuore. La MotoGP è tecnologia pura, dati e numeri che però nella qualifica a Misano hanno contato poco. Correre a oltre 300 chilometri all’ora con la pioggia, la pista bagnata e le gomme da asciutto è roba da pazzi. Una condizione da paura, perché l’asfalto non era ancora così bagnato per montare le gomme scolpite ma di certo era necessario un grande coraggio per correre con le gomme slick. Condizioni molto simili a 4 anni, 4 mesi e 27 giorni fa ovvero l’ultima volta che Jack Miller aveva conquistato la sua prima pole della carriera in Argentina. Secondo tempo per Pecco Bagnaia che dovrà però scontare una retrocessione di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Alex Marquez nelle prove libere. Partire dalla quinta posizione non sarà nemmeno così male per Pecco, considerando che i suoi avversari diretti in classifica Fabio Quartararo e Aleix Espargaro partiranno in ottava e nona posizione. Chiude la prima fila Enea Bastianini che sembra essere tornato in forma come nella prima parte della stagione. Ottima prestazione di Marco Bezzecchi che sulla pista di casa piazza un quarto tempo che varrà la prima fila con la penalizzazione di Bagnaia. Maverick Vinales, con il quinto tempo, è stato l’unico a piazzarsi tra le Ducati che occupano sei delle prime sette posizioni. Un problema per Quartararo che dovrà fare una gara tutta all'attacco per limitare i danni.