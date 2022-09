Il pilota forlivese, che ha chiuso la sua carriera nel Motomondiale dopo il 12° posto conquistato al GP di San Marino 2022, è sceso in pista nella prima giornata di test per provare un nuovo casco aerodinamico: "Ho avuto buone sensazioni, anche se è da sviluppare". Poi sul futuro: "Ultima volta in sella a una MotoGP? Spero di no, la MotoGP è sempre la MotoGP... al momento sì", ha concluso il Dovi

I TEST DI MISANO LIVE