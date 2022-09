Il pilota svizzero, che nel weekend a Misano ha conquistato il titolo iridato MotoE, è in sella alla Suzuki nei test di Misano. L'elvetico potrebbe essere un'opzione per Aragon, in caso Joan Mir non dovesse recuperare dalla frattura alla caviglia rimediata al via del GP d'Austria dello scorso 21 agosto

C'è un neo campione del mondo in pista a Misano nella prima giornata di test ufficiali MotoGP sul circuito "Marco Simoncelli". Si tratta di Dominique Aegerter, che nel weekend ha vinto il titolo mondiale MotoE. Il 31enne svizzero, vecchia conoscenza del Motomondiale data la lunga militanza in Moto2 dal 2010 al 2020, ha girato in sella alla Suzuki. Ancora senza Joan Mir, alle prese con la riabilitazione dopo la frattura alla caviglia rimediata al via del Gran Premio d'Austria dello scorso 21 agosto, Suzuki ha dato un'opportunità a Aegerter in questa due giorni. Mir, che è stato rimpiazzato dal giapponese Kazuki Watanabe al GP di San Marino, sembra in via di guarigione dall'infortunio. Se però il dolore fosse ancora eccessivo, potrebbe proprio essere Aegerter la nuova carta da giocarsi per la casa nipponica ad Aragon. Aegerter che ha chiuso la prima parte di giornata con il penultimo tempo in un 1:33.907, quasi due secondi e mezzo di ritardo da Maverick Vinales. Un debutto discreto, in attesa di poter crescere in confidenza giro dopo giro.