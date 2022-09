Pausa estiva finita anche per il Mondiale Superbike, che torna in pista in Francia. La sfida per il titolo tra Bautista (Ducati), Rea (Kawasaki) e Razgatlioglu (Yamaha) entra nella fase decisiva. A Magny-Cours anche SuperSport e SuperSport300. Tutto il weekend LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208). Gara 1 e Gara 2 Superbike sabato 10 e domenica 11 settembre alle 14, Superpole Race domenica 11 settembre alle 11 LO SPECIALE SUPERBIKE Condividi

Dopo sei round disputati e altrettanti da correre (Francia, Catalunya, Portogallo, Argentina, Indonesia, Australia) la lotta a tre per il Mondiale 2022 tra Bautista, Rea e Razgatlioglu entra nella seconda fase, quella decisiva. Vietato sbagliare da Magny-Cours in poi. La classifica si è decisamente accorciata, con il campione del mondo della Yamaha che nell’ultimo round di Most e nel precedente a Donington è tornato alla vittoria, alla grande, riducendo il gap dal leader Bautista (cinque vittorie nelle ultime sei manche per il n1 Yamaha).

La situazione in classifica La classifica recita così, prima di mettere le ruote in pista in Francia: al primo posto c'è Baustista (Ducati) con 298 punti, al secondo posto Rea (Kawasaki) con 267 punti (-31 dalla vetta), terzo posto per Razgatlioglu (Yamaha) a quota 260 (-38 dalla vetta). Considerando che ogni round mette in palio 62 punti per una tripletta, si capisce bene come niente sia stato ancora scritto. Tutti e tre i grandi rivali per il titolo ’22 arrivano a Magny-Cours dopo una due giorni di test in Catalunya. Al Montmelò Rea è andato molto forte e si è detto soddisfatto, Bautista ha evidenziato ancora qualche problema alla mano infortunata, mentre Razgatlioglu ha riportato una brutta ferita a un gomito dopo un pesante high-side. Fortunatamente nulla che possa pregiudicare la sua presenza in pista questo fine settimana. Venerdì con le libere 1 la parola passa alla pista.

Bassani il migliore tra gli "indipendent team" Detto del "titans trio", la classifica a metà stagione vede come "primo degli altri" Andrea Locatelli (148 punti) che con la Yamaha factory precede di 14 punti Michel Rinaldi, in cerca di una conferma contrattuale con la Ducati Aruba anche per il 2023. I due italiani si lasciano alle spalle Iker Lecuona, rookie in SBK con la Honda e protagonista di una stagione molto positiva, e Axel Bassani, primo tra gli "independent team" (e settimo assoluto!) con la Ducati Panigale V4R di Motocorsa Racing con ben 50 punti di vantaggio su Loris Baz, BMW Bonovo Action, nella classifica speciale riservata ai piloti che non godono di assistenza factory. Chiudono la top ten Alex Lowes, Scott Redding, nono ma in grandissima crescita e da alcune gare in lotta con i 3 big per il podio e Xavi Vierge anche lui al debutto tra le derivate di serie con la Honda Factory.

I temi del weekend a Magny-Cours I temi per Magny-Cours non mancano quindi, dalla lotta a dir poco spettacolare per il titolo tra i tre protagonisti della stagione Bautista, Rea e Razgatlioglu, alla conferma di Axel Bassani come miglior indipendente, senza dimenticare la sfida per il titolo simbolico di "best of the rest" tra Locatelli e Rinaldi, il titolo costruttori dove Ducati guida con 309 punti ma Yamaha è lì a 290 e Kawasaki a 280, la costante crescita di Redding che vede rientrare in squadra Vd. Mark dopo l’infortunio, i passi in avanti della Honda con i giovani Lecuona e Vierge… Non resta quindi che goderci lo spettacolo in pista a partire da venerdì.