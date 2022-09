Il pilota classe '97 è stato confermato dal team di Valentino Rossi per la prossima stagione: "Sono molto felice di aver rinnovato per la prossima stagione, è importante dare continuità a questo gruppo e al progetto Ducati che ci sta portando a ottenere buoni risultati. Vogliamo toglierci grandi soddisfazioni, ringrazio Valentino per l'opportunità"

"Sono molto felice di poter annunciare il rinnovo con il Mooney VR46 Racing Team anche per il 2023 ". Esordisce così Luca Marini , che anche per la prossima stagione farà parte del team di Valentino Rossi. Il fratello del nove volte campione del mondo è stato confermato così come Marco Bezzecchi : "È importante dare continuità a questo gruppo di lavoro e al progetto Ducati - prosegue il pilota classe '97. Stiamo ottenendo buoni risultati e stiamo lottando per il podio in questo finale di campionato ".

"Vogliamo lottare per la vittoria in ogni gara, ringrazio Vale per l'opportunità"

Marini nella prossima stagione ha intenzione di alzare l'asticella: "L'obiettivo è chiudere il campionato nel migliore dei modi e ripartire alla grande il prossimo anno: vogliamo lottare per il podio e la vittoria in ogni gara. Ringrazio Vale per l'opportunità che mi ha dato". Per Marini si tratta del secondo anno in MotoGP: il pilota italiano si trova al dodicesimo posto in classifica con 82 punti e si è classificato quarto nelle ultime due gare (Austria e San Marino), suo miglior risultato in carriera in MotoGP.