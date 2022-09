Joan Mir, che aveva saltato Misano dopo la frattura della caviglia rimediata in Austria, sarà regolarmente in sella alla sua Suzuki nel GP di Aragon. Lo ha annunciato la stessa casa giapponese, che nel GP di San Marino aveva rimpiazzato il campione del mondo 2020 con Kazuki Watanabe. "Successivi controlli medici saranno effettuati, come da prassi, sul circuito - si legge nel comunicato -. Ma Joan è fiducioso che potrà competere a buon livello"