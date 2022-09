Jorge Martin è tornato. Veloce, sereno, pronto a divertirsi in sella alla sua moto dopo il difficile weekend di Misano post scelta di Ducati per il team ufficiale. Lo spagnolo ha chiuso il venerdì di Aragon con il miglior tempo, girando in 1:47.402. Il ballottaggio (poi vinto da Enea) tra Bastianini e Martin per il posto in rosso nel 2023 è stato il leit motiv che ha caratterizzato il paddock negli ultimi mesi. Una volta arrivato l'annuncio della casa di Borgo Panigale, l'iberico ha accusato il colpo, vivendo un GP di San Marino anonimo. "Sono contento, molto meglio rispetto al 15° posto del venerdì di Misano - ha ammesso Martin -. Però c’è tanto lavoro da fare: non mi trovo ancora benissimo, soprattutto con l'anteriore. In ogni caso è una pista che conosco, ero molto carico ed è andata bene. Spero di essere competitivo anche domenica in gara". Poi ancora su Misano: "Sicuramente le voci le ho sentite: anche se non vuoi pensarci, avevo in testa i giudizi della gente. A prescindere da questo discorso, non mi sentivo comunque bene sulla moto e non riuscivo a spingere. Ma è già passato, ora sono concentrato sulla guida e penso solo a divertirmi".