Ancora una pole per il leader del Mondiale, che nel GP di casa partirà davanti al connazionale spagnolo Arenas e a Dixon, 4° Alonso Lopez del team Boscoscuro, 7° Arbolino. Qualifiche da dimenticare per Vietti (17°), con il piemontese a -32 punti in classifica da Augusto Fernandez. Gli orari del GP di Aragon: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 e gara di top-class alle 14: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

Augusto Fernandez domenica può calare l'asso. Questa terza pole in Moto2 pesa molto nell’economia del campionato dal momento che il suo inseguitore diretto in classifica, Ai Ogura, partirà due file più indietro con l’ottavo tempo. Sembra girare tutto bene per il leader del Mondiale, in forma perfetta. Nemmeno Aron Canet, veloce in prova, ha brillato molto (scatterà alle sue spalle con il quinto tempo), mentre Celestino Vietti è crollato in qualifica (dove è anche caduto). Mai della partita il pilota del team Mooney VR46, finito in sesta fila con il diciassettesimo tempo. In gara il piemontese può cercare un riscatto, almeno parziale, comunque importante per mandare un segnale diverso in una stagione che l’ha visto dominare nelle prime gare. Al momento è quarto in campionato, sarebbe importante rilanciarsi nelle prove che restano, per tenere aperto il discorso titolo (aritmeticamente è ancora in gioco), ma soprattutto per confermare quanto di buono fatto fino a oggi. Tre vittorie ribadiscono che il suo talento non era illusorio; solo Fernandez ha vinto più di lui finora.