Moto3, Masiá torna da Leopard: 2023 con Suzuki

Con Foggia, García e Guevara già sicuri di un posto in Moto2 e Sasaki già vincolato a Husqvarna, la caccia ai talenti per la Moto3 2023 era piuttosto ristretta per i top team che volessero puntare su un pilota di sicuro valore che garantisse la capacità di fare risultati da subito.

Il team Leopard aveva già in squadra Tatsuki Suzuki, che però, nel suo percorso con la nuova squadra, non ha ancora raccolto vittorie. E allora con l’obiettivo di proseguire con la crescita del giapponese in vista di una stagione di livello ancora più alto, per garantirsi uno schieramento di valore come quello del 2022 con Foggia, la squadra aveva bisogno di un altro grande nome. Ovviamente Suzuki è confermato.

In un primo momento sembrava che la scelta potesse ricadere su Sergio García, una volta saltato il suo passaggio in Moto2 con il suo team, Aspar, in favore dell’attuale compagno Izan Guevara. Ma ovviamente l’ambizione di García è sempre stata quella di fare il salto di categoria, che è riuscito ad ottenere con il team Pons, e allora dopo una trattativa importante e non facile Leopard Racing è tornata al passato, a un pilota sul quale aveva puntato e dal quale si era separata per decisione del pilota stesso, che riteneva più adeguata al suo stile di guida la KTM rispetto alla Honda.

E così Jaume Masiá, che alla fine del 2020 si era trasferito nel team Red Bull KTM Ajo, dopo aver mancato l’assalto al titolo nel 2021 e, finora, anche nel 2022 nonostante due bellissime vittorie, ora è pronto per rimettersi in gioco e completare il lavoro cominciato proprio ad Aragón, dove è stato annunciato il nuovo contratto con Leopard.

Proprio sulla pista spagnola nel difficile anno del covid Masiá aveva fatto doppietta nelle due gare corse sul circuito, e non è un caso che la definizione dell’accordo per il ritorno in Leopard sia arrivata proprio dove ha brillato di più nel suo breve passaggio sulla Honda più desiderata del paddock Moto3.

Uno degli otto piloti che hanno vinto almeno una gara con Leopard, Masiá si presenterà così al 2023 con un ruolo e un obiettivo: ruolo di favorito per il titolo, obiettivo di diventare uno dei campioni Leopard, team che ha conquistato il Mondiale finora con Kent, Mir e Dalla Porta, ma dal quale sono passati altri piloti poi in grado di sbalordire tutti in altre categorie, come Locatelli in Supersport, Bastianini in Moto2 e Quartararo in MotoGP.