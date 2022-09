Da Aragon ad Aragon: Cal Crutchlow torna in MotoGP a un anno esatto dalla sua ultima gara del 2021 proprio sul circuito spagnolo, scelto dalla WithU Yamaha RNF (di cui era il tester) per sostituire Andrea Dovizioso in quest'ultima parte di stagione dopo l'addio alle corse del pilota romagnolo nel Gran Premio di Misano. Un ritorno che ha reso felice i suoi tantissimi tifosi in giro il mondo, ma una fan in particolare: la figlia Willow, di 6 anni, che ha aspettato il papà ai box con il cartello 'Dad P1' facendo letteralmente sciogliere il vecchio Cal, sceso subito dalla moto per abbracciarla. E non fa niente che la pole sia andata a Francesco Bagnaia... e il britannico abbia ottenuto 'soltanto' il 19° posto in griglia in vista del GP di domenica: per il 35enne di Coventry - tre vittorie e 19 podi in carriera nella top-class oltre al titolo iridato in Supersport conquistato nel 2009 - questo sabato di qualifiche al Motorland vale come un altro titolo Mondiale.