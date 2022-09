Quando mancavano 22 minuti dal termine delle Libere 3 del GP Aragon, Marquez è scivolato mentre percorreva la curva 7 ad alta velocità. Lo spagnolo ha perso l’anteriore nel tornante a destra, prima del cavatappi. Marc per fortuna si è rialzato subito ed è tornato al box senza problemi, concludendo la sessione al 12° posto (senza riuscire quindi ad accedere al Q2). La moto è andata in pezzi. È la prima caduta del pilota Honda dal suo rientro in MotoGP dopo la quarta operazione all’omero destro

IL VIDEO DELLA CADUTA