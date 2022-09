In corso le qualifiche ad Aragon senza Joan Mir: lo spagnolo della Suzuki, ancora sofferente alla caviglia destra infortunata, salterà il Gran Premio di domenica e anche Motegi il prossimo weekend. Aleix Espargaró e Zarco in Q2. Marquez escluso, partirà 13° davanti a Marini e Di Giannantonio. 16° Vinales, caduto nel finale del Q1. Il GP di Aragon è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

SPRINT RACE: DEFINITO IL FORMAT PER IL 2023