Niente Aragon (e Motegi) per Joan Mir, che non ha ancora recuperato dalla frattura alla caviglia destra rimediata in Austria e che l'aveva costretto al forfait a Misano. "Non sono sorpreso: i dottori mi avevano detto di non venire, ma mi sentivo meglio e pensavo di poter guidare al 100 per cento. Poi ieri ho capito che non ero a posto- ha spiegato -. Non mi sto giocando un Mondiale e quindi non ha senso". Il campione del mondo 2020 dovrebbe tornare in Thailandia il 2 ottobre

