El Diablo quasi rassegnato dopo il sesto posto in griglia ad Aragon: "Il passo è ok, ma in qualifica non si può fare niente. Nel 4° settore siamo davvero lenti e il problema è il motore: perdiamo quattro decimi in rettilineo rispetto alle Ducati", le sue parole a Sky Sport. Poi sulle aspettative per la gara: "Arrivare in top 5 sarebbe un buon risultato"

