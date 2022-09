Pedro Acosta vince e tiene aperto il mondiale. Ogura ringrazia. Sembrava una gara incanalata nel segno di Fernandez, partito bene, in testa con un vantaggio di 1,3 secondi su Dixon al terzo giro. Ma il leader del mondiale non ha fatto i conti con il connazionale. Liquidato Dixon, troppo lento, Acosta ha acchiappato Augusto in pochi giri. L’ha superato e l’ha salutato. That’s Pedro, il fenomeno arrivato dalla Moto3, che ogni tanto lustra il suo talento e scombussola i pronostici. Seconda vittoria, dopo il Mugello, per il pilota di Murcia, compagno di squadra di Fernandez che l’ha comunque abbracciato dopo il traguardo tagliato al terzo posto. Nel frattempo anche Canet ha ricucito e superato il pilota del team Ajo a tre giri dal termine. Duello pulito, chiuso al primo colpo, senza possibilità di replica. Fernandez resta in testa al campionato, con un vantaggio di 7 punti su Ogura. Il giapponese ha faticato a recuperare posizioni. Nel finale si è trovato sulla strada Arbolino che non gliel’ha resa facile e ha ceduto il passo solo all’ultimo giro, complice una sfollata che ha vanificato l’ultimo tentativo di rispondere a Ogura. Il quarto posto tiene aperte le speranza del pilota del team Honda Asia che perde tre punti rispetto alla vigilia nei confronto di Fernandez e tiene viva la lotta per il titolo.