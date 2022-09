A sorpresa è il giapponese Nakagami il più veloce nel Warm up di Aragon, davanti a Bastianini e Zarco. È andato molto forte anche Marc Marquez, al ritorno in pista dopo lo stop per infortunio, 8° Quartararo, 11° tempo invece per Bagnaia che in Spagna scatterà in pole. Il programma delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.30 e alle 14 il gran finale con la top-class. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

Volano le Honda nel Warm up di Aragon: sul circuito spagnolo è stato il giapponese Takaaki Nakagami il più veloce con il tempo di 1:47.689, seguito a ruota da Enea Bastianini e (Gresini Racing) e Johann Zarco (Ducati Pramac), 4^ l'Aprilia di Maverick Vinales, 5° Marc Marquez, al ritorno dopo il lungo stop, che ha voluto forzare un po' per testare il fisico in vista della gara. 8° crono per Fabio Quartararo, leader del Mondiale con 30 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, 11° nel warm up e in pole al Motorland. Caduta per Alex Marquez, che si è prontamente rialzato. Gara alle 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW.