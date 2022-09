Bagnaia chiude il GP di Aragon in seconda posizione, dopo essere stato superato da Bastianini all'ultimo giro: "Nel finale non me la sono sentita di prendere altri rischi, Enea è stato bravissimo: onore a lui e alla sua gara. Ho provato a restargli attaccato per sfruttare ogni suo minimo errore, ma era difficile, proprio come lo è stato per lui a Misano a parti inverse. In ogni caso è stata una grande gara, abbiamo fatto davvero la differenza" GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

Possiamo dire che la rimonta è possibile dopo questa gara? Anche se abbiamo visto che Bastianini è un avversario bello tosto… "In MotoGP sono tutti forti: ho provato a fare il massimo, ma il massimo non è bastato per vincere. Sono comunque contento. Nell’ultimo giro non me la sono sentita di prendere altri rischi, Bastianini è stato bravissimo: onore a lui e alla sua gara"

Avevi meno gomma rispetto a Bastianini nella parte finale della gara? "Enea era più forte di me nel terzo settore, usciva forte dalla curva 15, ma io sapevo di essere più forte all’ultima curva. Nell’ultimo giro ho provato a restare attaccato a Bastianini per sfruttare ogni suo minimo errore e rimettermi davanti, ma era difficile, proprio come lo è stato per Enea a Misano a parti inverse. Nell’ultima curva volevo arrivare il più vicino possibile per avere un minimo di trazione in più, ma purtroppo non sono riuscito a sorpassarlo. In ogni caso è stata una grande gara, abbiamo fatto davvero la differenza".

Il sorpasso di Bastianini te lo aspettavi in quel punto, alla curva 7? "Non avendo fatto neanche un giro dietro Enea, non sapevo come sarebbe andato. Nelle ultime due gare ha studiato bene come trovare varchi nella mia guida, oggi ha sfruttato al 100% questa cosa, perché mi ha superato una volta a inizio gara e dopo alla curva 7 sapevo che ci avrebbe provato, appena ho sentito un minimo rumore ho cercato di incrociare, ma è riuscito a passare"