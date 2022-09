Ad Aragon Bagnaia va a caccia del quinto successo di fila: Pecco scatta dalla pole position davanti al compagno di squadra del presente (Miller) e del futuro (Bastianini). Da non sottovalutare anche Aleix Espargaró e Fabio Quartararo, che partiranno dalla seconda fila ma hanno dimostrato di avere un buon passo. Il GP Aragon è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

Ci sono dei momenti in cui moto e pilota sembrano una una cosa sola. Ora Pecco Bagnaia e la sua Ducati sono uno l’estensione dell’altra e quando è così vedere il giro record di Aragon è pura magia. Ottava pole per il pilota della Ducati, che continua la sua straordinaria rincorsa mondiale. In griglia, tra lui e il leader della classifica Fabio Quartararo ci sono quattro moto: le due Ducati di Miller e Bastianini in prima fila, l’Aprilia di Aleix Espargaro in quarta posizione e la Ducati di Johann Zarco subito dietro. Era ed è importante per Pecco mettere quanti più piloti tra lui e Quartararo, al punto che in qualifica più volte si è fatto seguire da altri piloti correndo il rischio di perdere la pole.