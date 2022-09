I piloti italiani hanno collezionato a Motegi 8 vittorie in totale tra Moto2 e Moto3, nessuno meglio di noi. La Spagna insegue con due successi in meno. Un dato fantastico, che speriamo possa confermarsi, nonostante dal 2019 molte facce siano cambiate per via del cambio generazionale (tanti piloti sono passati ad altre classi negli ultimi tre anni). Gli orari delle gare di domenica in Giappone, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 5 del mattino, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8

Motegi è un circuito magico per i nostri colori. Sommando i successi in Moto2 e in Moto3 (sono 8 in totale), siamo noi italiani i plurivittoriosi, con 2 lunghezze di vantaggio sulla Spagna, a cui abbiamo lasciato, finora, i gradini più bassi del podio. Ai 13 secondi e terzi posti spagnoli infatti, si contrappongono gli 8 italiani. I nostri successi in Moto2 sono tre: Iannone nel 2011 e Bagnaia e Marini nel 2018 e 2019. In Moto3 il dominio è ancora più eclatante: una striscia di 5 successi, iniziata nel 2015: Antonelli, Bastianini, Fenati, Bezzecchi e Dalla Porta. Un dato straordinario, che fa di Motegi il nostro secondo miglior circuito: abbiamo vinto di più solo a Misano in Moto3, in totale 7 volte. Il panorama è cambiato in questi tre anni, ovviamente, tanto che nessuno dei piloti attuali è mai andato a podio nelle classi di appartenenza. In fondo basta scorrere l’elenco dei vincitori italiani qui sopra per rendersi conto del salto generazionale: tutti sono passati ad altre categorie, o si sono ritirati.