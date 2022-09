Bastianini ha conquistato ad Aragon la sua quarta vittoria stagionale. E lo ha fatto in un modo molto particolare, con un sorpasso all’ultimo giro sul futuro compagno di box Bagnaia: i due piloti italiani faranno coppia nella Ducati ufficiale nel 2023, una squadra che si preannuncia formidabile. Il successo in Spagna ha riacceso i sogni mondiali di Bastianini, vista la caduta di Quartararo al primo giro: adesso Enea è distante 48 punti dal francese in vetta alla classifica. Chi guarda alla prima posizione del Mondiale è anche Bagnaia, che dopo Aragon ha ridotto il suo distacco dal pilota Yamaha ad appena 10 punti. Mancano 5 gare al termine della stagione e tutto può cambiare, come sostiene lo stesso Pecco, del resto in casa Ducati non si parla ancora di team order. "Ordini di scuderia? Per adesso va benissimo così – risponde Bastianini in conferenza stampa a Motegi –. Io ho pochissime possibilità di vincere il Mondiale, ma una possibilità c'è. Io devo dare sempre il 100% in gara per quella piccola possibilità. Nell'ultima parte del campionato vedremo se riceverò degli ordini dalla squadra, è una cosa che non mi preoccupa particolarmente. Si sta parlando tanto di questa questione tra me e Bagnaia, i media spingono moltissimo su questo tema. Però la situazione nel box è molto tranquilla, la mia sensazione è positiva, quello di Aragon è stato probabilmente uno dei migliori weekend della mia vita. Per ora non ci sono ordini di scuderia, vedremo cosa succederà in futuro, semmai Bagnaia dovesse avere un distacco inferiore da Quartararo... Per adesso è solo un'ipotesi. Io continuo a dare il 100% per essere veloce, e basta". Bastianini poi prova a individuare quale sia stato il momento della svolta in questa stagione: "Dopo la pausa estiva, non so bene perché, sono più esplosivo rispetto alla prima parte della stagione. Avevo vinto tre gare, ma era difficile per me essere costante in tutto il weekend. La moto nuova mi ha aiutato a essere forte anche nelle qualifiche, ho un feeling che migliora di gara in gara con la Ducati, è una moto incredibile, le Desmosedici hanno fatto la differenza ad Aragon, anche questo incide sulla mia crescita".