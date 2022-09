Il pilota del team Gresini commenta la caduta nel finale delle FP1 a Motegi, un imprevisto che al momento lo relega al 14° posto della combinata e dunque fuori dalla top ten. "Peccato perché avevo ritmo, speriamo non piova sabato". Poi sul programma accorciato con un'unica sessione di Libere: "Non va bene, così bisogna fare in fretta il tempo. E quando dai il 100 per cento può succedere di scivolare"

Nella top ten della classifica dei tempi dopo il venerdì di prove libere sul circuito di Motegi c'è un grande assente: Enea Bastianini . Il pilota del team Gresini è scivolato durante il time attack nel finale delle FP1 , unica sessione prevista nel primo giorno di lavoro sulla pista giapponese: una caduta senza conseguenze alla curva 5, che però non gli ha consentito di strappare un tempo buono. Al momento è 14° e, se sabato 24 settembre dovesse piovere nelle FP2, il rischio concreto è di dover iniziare la qualifica dal Q1 (qualifiche in diretta alle 8 ora italiana su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP).

Bastianini: "Peccato, avevo un buon ritmo"

Bastianini ha così spiegato la caduta. "E' davvero un peccato, perché avevo un bel ritmo. Sono partito cercando di prendere le misure della pista con la MotoGP - le sue parole -. E quando ho spinto, non sono andato male. Poi, con il secondo time attack, mi si è chiusa alla 5. Quando dai il 100 per cento a volte capita...". Poi sul programma anomalo del venerdì a Motegi, con una sola sessione di Libere più lunga rispetto alle consuete due. "A mio parere un solo turno così non va bene, si fa fatica e bisogna fare in fretta il tempo, anche perché sabato c’è il rischio di pioggia. Dobbiamo sperare in una qualifica asciutta, perché siamo competitivi".