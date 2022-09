Dopo quasi un anno dall'ultima gara in MotoGP (Valencia 2021), in Thailandia Danilo Petrucci potrebbe tornare a correre nella top class del Motomondiale. Livio Suppo, team manager Suzuki, sta provando a portare il pilota italiano, reduce dal campionato MotoAmerica Superbike chiuso al 2° posto, in sella alla moto giapponese orfana dell'infortunato Joan Mir. Il GP Thailandia è in diretta domenica 2 ottobre alle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Danilo Petrucci in Thailandia con la Suzuki, Livio Suppo ci prova. Il team manager della casa giapponese, come già aveva provato per il Gran Premio di San Marino a Misano, sta cercando di far salire sulla Suzuki Danilo Petrucci per il GP della Thailandia del prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) al posto dell’infortunato Joan Mir. È un’ipotesi più che probabile per Petrucci, che così tornerebbe nel Motomondiale con una wild card davvero speciale. Mir ha saltato Misano, Aragon e Motegi e non riuscirà a recuperare dalla frattura alla caviglia rimediata in Austria in tempo per Buriram. Dopo Kazuki Watanabe a Misano e Takuya Tsuda a Motegi (ad Aragon lo spagnolo non era stato rimpiazzato perché aveva alzato bandiera bianca il sabato di qualifiche dopo aver provato a guidare il venerdì) potrebbe essere dunque Petrucci il prossimo sostituto dello spagnolo.