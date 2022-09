La MotoGP torna subito in pista a Buriram per un altro appuntamento da vivere sui canali Sky Sport. Dopo la vittoria di Miller a Motegi, in una gara agrodolce per Ducati vista la scivolata di Pecco Bagnaia all'ultimo giro, il Motomondiale fa tappa in Thailandia (a tre anni di distanza dall'ultima apparizione) per la quart'ultima fatica del 2022. Sarà un nuovo capitolo della lotta per il titolo piloti tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia: ora il francese della Yamaha ha 18 punti di vantaggio sul torinese. Ma non va sottovalutato nemmeno Aleix Espargaró, a -25 da Quartararo e in cerca di riscatto dopo lo zero di Motegi causa errore prima del via (l'elettronico di Aprilia aveva dimenticato di togliere al pilota catalano la eco-map, di fatto pregiudicando la gara di Aleix). Occhi puntati poi su Marc Marquez, vincitore delle uniche due edizioni del GP Thailandia e in cerca di conferme dopo l'ottimo 4° posto conquistato in Giappone. Grande curiosità anche per Danilo Petrucci, che torna a correre in MotoGP con una wild card: sostituirà, infatti, l'infortunato Joan Mir in Suzuki. Di seguito tutti gli orari del weekend su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.