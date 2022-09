Dopo quasi un anno dall'ultima gara in MotoGP (Valencia 2021), in Thailandia Danilo Petrucci tornerà a correre nella top class del Motomondiale sostituendo l'infortunato Joan Mir: "Sono carico, voglio godermela". Il GP Thailandia è in diretta domenica 2 ottobre alle 10 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Danilo Petrucci è ormai vicinissimo al ritorno in pista in MotoGP. Lo farà in Thailandia il prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) sulla Suzuki, prendendo il posto dell’infortunato Joan Mir. "Sono molto emozionato, lo considero un grande regalo. Uno dei regali più belli in assoluto, me la voglio godere e voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "E' capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il tempo di decidere e di partire".