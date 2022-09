Questo weekend Bastianini correrà per la prima volta a Buriram in sella a una MotoGP, tuttavia non sente alcuna pressione addosso. Semmai a preoccuparlo è il rischio asfalto bagnato: "Sarà un weekend difficile a causa della pioggia, prevedo una gara molto divertente. Non sento la pressione della lotta al titolo, non sono così vicino a Quartararo in classifica (49 punti di distanza, ndr). Devo provare a fare il meglio in ogni gara, poi vedremo quale sarà il distacco all'ultimo GP"

