Solo due punti in classifica, meno di due decimi in pista, nella prima giornata di prove in Thailandia dove la sfida per il titolo in Moto2 si è trasferita subito dopo il gran premio del Giappone. A Motegi, complice l’aria di casa, Ai Ogura aveva battuto Augusto Fernandez, accorciando il distacco a sole due lunghezze, per l’appunto. In Thailandia la prima giornata ha assegnato il primo round allo spagnolo che ha chiuso il venerdì con il terzo tempo, nonostante una scivolata nel finale che non ha però compromesso nulla. Il rivale giapponese, settimo nella combinata del primo giorno, è comunque lì vicino, staccato di meno di due decimi, per l’appunto. In questa sfida possono inserirsi altri piloti, l’inglese Dixon, il più veloce, o Alonso Lopez che in Giappone ha dato filo da torcere a tutti. La giovane promessa spagnola lanciata da Luca Boscoscuro, in sella alle sue moto, ha un trend in crescita in cui accusa solo uno zero, ad Aragon, in questo scorcio di campionato (ma una vittoria a Misano e un terzo posto a Motegi). In luce, almeno alla fine della prima giornata, Pedro Acosta, quinto tempo per lui, mentre Fermin Aldeguer, per restare ai giovani piloti (fu lanciato sempre da Boscoscuro l’anno scorso), è finito un po’ più indietro, con il decimo tempo. In casa Italia brilla solo Tony Arbolino, partito bene al mattino e finito nel computo dei migliori tempi della giornata con il sesto, davanti ad Ai Ogura. Celestino Vietti non riesce invece a uscire dalle difficoltà del periodo attuale: in Fp3, si presenterà con il diciassettesimo tempo, sperando che non piova per tentare un recupero. Antonelli, Zaccone e Dalla Porta, tutti oltre la quindicesima posizione. Giornata negativa anche per Aron Canet, fuori dalla top 14, per 21 millesimi.