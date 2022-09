Dopo il gesto di stizza nei confronti di Luca Marini nel corso delle FP2, il leader del Mondiale ha commentato così l'episodio: "MI ha aspettato un minuto nel box, capisco in qualifica ma non si fa nelle Libere". Marini ha replicato: "L'ho seguito per imparare le linee, visto che non avevo mai corso qui con una MotoGP. Nelle Libere conta meno, dovrebbe preoccuparsi di più delle qualifiche quando Marquez si attaccherà..." GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE Condividi

Fabio Quartararo rallenta, guarda indietro e fa cenno a Luca Marini di sorpassarlo. Poi scuote la testa e si rimette alla guida. E' successo nel corso delle Libere 2 sul circuito di Buriram. Un gesto di stizza del campione del mondo in carica, che non ha gradito la strategia del pilota italiano di mettersi nella sua scia "Non è bello aspettare un minuto nel box per una FP2, non è un problema però io la vedo così: capisco in qualifica, ma non al venerdì...", ha poi detto a Sky Sport.

Quartararo: "Esco forte dalla curva 1 e il passo non è male..." Quartararo ha poi analizzato la prima giornata di lavoro sulla pista thailandese. "Il passo non è male - ha aggiunto -. Non sono riuscito a fare un bel giro perché ho preso due bandiere gialle e al terzo tentativo la gomma era già calata, ho fatto un paio di errori. Cosa mi preoccupa? Non ho guidato la moto in maniera pulita, stiamo guardando i dati. In rettilineo è sempre difficile per noi, ma esco forte dalla curva 1 e può essere un aiuto".

La risposta di Marini: "Mi sono attaccato per imparare le linee" Luca Marini ha spiegato così il motivo della scelta di seguire El Diablo. "Semplicemente mi sono attaccato per imparare prima le linee, visto che è la prima volta che corro qui in MotoGP e magari poi pioverà il sabato - ha puntualizzato il pilota del team Mooney VR46 -. Fabio è mio vicino di box e mi sembra anche normale. Diciamo che dovrebbe preoccuparsi più in qualifica, quando Marquez si attaccherà, rispetto a chi lo fa come me nelle Libere con gomme usate senza dargli alcun tipo di fastidio".