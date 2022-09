Il tour extra europeo del Motomondiale prosegue con il GP della Thailandia. Bagnaia vuole rifarsi dopo la caduta all'ultimo giro a Motegi, Aleix Espargaró proverà a cancellare l'ultimo weekend senza punti, mentre Quartararo cercherà l'allungo decisivo in classifica (adesso è a +18 da Pecco). Attenzione agli orari delle gare di domenica 2 ottobre a Buriram: Moto3 alle 7, Moto2 alle 8:20, MotoGP alle 10. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i motori su Sky. Da domani, giovedì 29 settembre, a domenica 2 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Motomondiale per il Gran Premio di Thailandia e con il Mondiale F1 per il Gran Premio di Singapore. Domenica alle 10, live dal Chang International Circuit di Buriram, la gara della MotoGP (Moto3 alle 7 e Moto2 alle 8.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW (differita su TV8). Guido Meda e Mauro Sanchini commenteranno la sfida per il titolo iridato, con Pecco Bagnaia in cerca di riscatto dopo Motegi e Fabio Quartararo a caccia dell’allungo decisivo.