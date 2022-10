Ancora una giornata negativa per l'Aprilia e per Aleix Espargaró, terzo nel Mondiale alle spalle di Quartararo e Bagnaia e 13° in griglia a Buriram. "Non siamo competitivi, la moto scivola troppo - spiega il catalano - ma devo attaccare lo stesso per recuperare punti". In difficoltà anche Vinales, che scatterà dalla 17^casella. Domenica il GP di Thailandia in diretta alle 10 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Non il migliore weekend - finora - per l'Aprilia, in grande difficoltà a Buriram già dal venerdì di libere, criticità confermate dai risultati ottenuti nelle qualifiche: Aleix Espargaró scatterà dalla 13^ casella in Thailandia, 17° Maverick Vinales. "Sono un po' frustrato - spiega Espargaró - perché sto guidando veramente bene, mi sento competitivo, non faccio errori, ma non è sufficiente. Vado sempre al limite, ma non sembra abbastanza. La moto fa uno spin pazzesco e il problema della staccata non aiuta, arrivo sempre troppo piegato, non riesco a rallentare nella prima curva, ho poco grip, ma è stato così dall'inizio della stagione". Aleix è terzo nel Mondiale a -25 da Fabio Quartararo e -7 da Pecco Bagnaia. "Se sarà una gara in difesa? Non posso difendere, devo attaccare - ammette - devo recuperare dei punti, ma non ho la velocità di Bagnaia e Quartararo. Io proverò a fare il massimo in un weekend sicuramente molto complicato e cercherò di arrivare più alto possibile. Conservo sempre la speranza che possa succedere qualcosa, qui può accadere tutto, può piovere, non si sa mai Ma la realtà è su questa pista non siamo molto competitivi".